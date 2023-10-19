وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في الربع الثالث، شهدنا تأثيرًا متزايدًا لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا".

وبعد نشر النتائج، انخفض سعر سهم نوكيا بنسبة 2 بالمئة إلى 3,26 يورو (3.44 دولار) حوالي الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

وسجلت المجموعة انخفاضا نسبته 69 بالمئة في أرباح الربع الثالث التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت نوكيا عن خطط لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفا إلى 72 ألفا.

ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضا في التكاليف يبلغ 1.2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصا شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.

وقال بيكا لوندمارك إن "أصعب القرارات التي يجب اتخاذها هي تلك التي تؤثر على موظفينا".

وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل الخامس مع منافستها السويدية إريكسون وشركة هواوي الصينية، انخفاضا في مبيعاتها بنسبة 20 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بأرقام 2022.

وبلغت قيمة المبيعات نحو 5 مليارات يورو في الربع الثالث 2023.

وقال المسؤول نفسه: "شهدنا بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند، مما يعني أن النمو هناك لم يعد كافياً لتعويض التباطؤ في أميركا الشمالية".

مع ذلك، تتوقع نوكيا "تحسناً" في أنشطة شبكتها "في الفصل الرابع".