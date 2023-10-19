وذكر تلفزيون الصين أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يقوم بزيارة رسمية إلى بكين حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وجاء التوقيع على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، والسيد لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان، وفق البيان.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.