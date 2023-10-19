تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية مع استمرار التصعيد في غزة، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وتراجع سهم نستله اثنين بالمئة تقريبا بعدما أعلنت الشركة السويسرية العملاقة اليوم الخميس تسجيل نمو أقل من المتوقع في المبيعات خلال تسعة أشهر إذ أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى إحجام المتسوقين عن الشراء.

وهبط سهم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بنسبة 4.6 بالمئة مع تباطؤ وتيرة نمو المبيعات بسبب انخفاض قيمة العملة.

وانخفض سهم نوكيا بنسبة 1.8 بالمئة بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية خططا لخفض الوظائف عقب تسجيلها تراجعا في مبيعات الربع الثالث.

وتراجع سهم تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت بنسبة 5.1 بالمئة بعدما أخفقت شركة صناعة السيارات الكهربائية في تحقيق توقعات هامش الربح الإجمالي للربع الثالث، في حين قفز سهم شركة نتفليكس 12.5 بالمئة​​ بعد أن تجاوزت التقديرات بشأن المشتركين الجدد.