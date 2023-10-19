وتستهدف هذه الخطوة المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بالريبو العكسي، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

كما استقر سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث بلغ متوسط السعر 7.1795 يوان لكل دولار وهو نفس مستواه أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمئة عن سعر الاسترشادي البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن في بيان، الاثنين الماضي، إنه أجرى عمليات تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 789 مليار يوان (107.96 مليار دولار)، للحفاظ على معدلات سيولة كافية في النظام المصرفي.

ومع استحقاق قروض تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 500 مليار يوان، ضخ بنك الشعب الصيني 289 مليار يوان من السيولة الجديدة في النظام المصرفي، وهو أكبر صافي ضخ من نوعه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.