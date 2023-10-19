تم التوقيع على العقود في بكين بعد يوم على توقيع البلدين على اتفاقية للتجارة الحرة في منتدى بشأن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية فيما تسعى بكين لإقامة تحالفات في ظل التوتر مع قوى غربية.

وستسمح عقود شق الطرقات لصربيا بالحصول على طرقات جديدة بعضها سريعة تمتد بمجموعها على مسافة 300 كلم تقريبا.

ونقل البيان عن وزير النقل، غوران فيسيتش قوله "إنها مساهمة كبيرة في استمرار بناء البنى التحتية المرتبطة بالطرقات".

وأضاف أنه "لقاء 54 مليون يورو، سنحصل على خمسة قطارات، ما يعني أنه سيصبح لدينا الآن قطارات سريعة، صينية، ستتحرك على خط سكة حديد بلغراد-بودابست".

وسيبدأ تشغيل بعض القطارات مطلع العام 2025، لتربط العاصمة بلغراد بمدينة سوبتيتسا الشمالية.

وأضاف "عندما ينهي أصدقاؤنا المجريون الجزء الخاص بهم من خط سكك الحديد، فسنتوجه إلى بودابست".

ولم ترد تفاصيل عن تمويل المشاريع في البيان علما بأن فرانس برس حاولت الحصول على توضيحات من السلطات الصربية.

تتم الاستثمارات الصينية في مشاريع "الحزام والطريق" عموما عبر القروض بينما تقوم شركات صينية بالعمل فيما واجهت بعض البلدان صعوبات في سداد ديونها.

استثمرت الصين المليارات في صربيا ودول البلقان المجاورة في السنوات الأخيرة، على أمل توسيع بصمتها الاقتصادية في وسط وشرق أوروبا.

وفي سبتمبر، أعلنت بلغراد بأن شركة جيجين للتعدين الحكومية الصينية ستستثمر 3.8 مليارات دولار في مجمع للتعدين في مدينة بور شرقا.

وسارعت صربيا التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الاهتمام الصيني إذ عملت بلغراد على جذب مختلف المستثمرين في ظل تنافس الشرق والغرب للهيمنة على دول البلقان.

والعام الماضي، شكّلت الاستثمارات الصينية حوالى ثلث الاستثمارات الأجنبية في صربيا، ووصلت إلى نحو 1.4 مليار يورو، بحسب أرقام بلغراد.

وفي 2022، كانت الصين ثاني أكبر شريك تجاري خارجي لصربيا بعد ألمانيا إذ بلغ مجموع حجم التجارة بين البلدين 6.15 مليار دولار.