وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "صمود الذهب في مواجهة ارتفاع العوائد وصعود الدولار الأميركي، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، هو بالفعل دليل على ثقل الخلفية الجيوسياسية".

وارتفع الذهب، الذي عادة ما يكون ملاذا استثماريا آمنا في أوقات عدم اليقين سياسيا وماليا، أكثر من 130 دولارا أو ما يقرب من ثمانية بالمئة منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في السادس من أكتوبر.

ويترقب المستثمرون خطاب باول اليوم تلمسا لمزيد من المؤشرات حول مسار سعر الفائدة في الفترة القادمة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عوائد ويتم تسعيره بالدولار.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0318 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولار للأونصة، بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس. وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1959.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.86 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 881.24 دولار، كما هبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1125.35 دولار للأونصة.