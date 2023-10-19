وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة 7 أيام دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة بعد تجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس. وجاء هذا بعد أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية في الفترة من أبريل عام 2022 إلى يناير عام 2023.

ويواجه الاقتصاد المحلي احتمالات التباطؤ في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة في الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، والتراجع الممتد في الشحنات الخارجية وسط تخفيف الضغوط التضخمية.

وكان المركزي الكوري قد قال في سبتبمر الماضي، إنه سيواصل الحفاظ على سياسته النقدية المشددة الحالية نظرا لاستمرار ارتفاع التضخم.

يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية كانت قد أبقت التصنيف السيادي لكوريا الجنوبية عند المستوى "AA-‎" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا هو رابع أعلى مستوى لدى الوكالة، وقد حافظت "فيتش" على تصنيف البلاد عند المستوى "AA-‎" منذ سبتمبر 2012.