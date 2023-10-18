تحركات الأسهم

خلال الساعة الأولى من التداولات، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 37.40 نقطة أو بنسبة 0.11 بالمئة إلى 33960.25 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 15.85 نقطة، أو بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 4357.35 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 94.07 نقطة، أو بنسبة 0.70 بالمئة، إلى 13439.68 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت قد أنهت تداولات الأمس على تباين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وانخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.35 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 4373.21 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 34.24 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 13533.75 نقطة.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 13.87 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 33998.41 نقطة.