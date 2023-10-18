وتم توقيع الاتفاقيات ضمن المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق المنعقد في الصين، والتي سبق للشركة أن وقعت اتفاقيات إطارية مبدئية بشأنها مع "جيزوبا" في يونيو الماضي.

وقالت مدينة المعرفة الاقتصادية، التي تنفذ مجموعة من المشروعات في المدينة المنورة، في إفصاح للبورصة السعودية، الأربعاء، إن الاتفاقيات الجديدة حددت التكاليف التقديرية الأولية والدفعات المالية للمقاول وآلية سدادها على أن يتم الاتفاق النهائي عقب بعض الخطوات التي من بينها التصاميم التفصيلية والمواد والمعدات المقترحة.

وقالت الشركة إن الاتفاق الأول يتعلق بمشروع العلياء متعدد الاستخدامات الذي يضم قطاعات السكن والضيافة والتجزئة والتعليم، حيث تقوم الشركة الصينية بدور المقاول العام للمشروع وذلك بقيمة 1.5 مليار ريال.

الاتفاقية الثانية والثالثة تتعلق بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى والبنية التحتية لمشروع جادة العالم الإسلامي متعدد الاستخدامات، الذي يضم مشروعات سكنية وفندقية وسياحية، وذلك بقيمة 2.1 مليار ريال.

يذكر أن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية تأسست كشركة مساهمة سعودية برأسمال 3.4 مليار ريال، وتبلغ مساحة مشروعاتها 8.6 مليون متر مربع داخل حدود الحرم المدنى وداخل النطاق العمراني للمدينة المنورة.