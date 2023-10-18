وعزت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" سبب انخفاض الأرباح خلال فترة التسعة أشهر، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض في المبيعات نظرا لانخفاض أسعار منتجات الشركة، كما تأثرت الأرباح بالاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة، بالإضافة إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة لأعمال الصيانة المجدولة.

وفي الربع الثالث من العام الجاري، هبطت أرباح سبكيم الصافية بنحو 70 بالمئة، لتصل إلى 233 مليون ريال، بالمقارنة مع 774 مليون ريال كانت قد سجلتها الشركة في الربع المماثل من العام الماضي.

كما هبطت إيرادات الشركة في الربع الثالث بنسبة 37 بالمئة إلى 1.8 مليار ريال، بالمقارنة مع 2.8 مليار ريال كانت قد سجلتها في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت سبكيم هبوط الأرباح الفصلية على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة بالرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.