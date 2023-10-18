لكن تزايد حدة التوترات في غزة، جعل التحركات متواضعة وأبقى المستثمرين في ترقب لاحتمالات اتساع نطاق الصراع.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بلغت نسبته 1.3 بالمئة في الربع الثالث مرتفعا من 0.5 بالمئة في الربع الثاني ومتجاوزا توقعات السوق بتسجيل نمو نسبته واحد بالمئة. كما ارتفع الناتج الصناعي وتراجعت البطالة.

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع مسجلا 7.2905 مقابل الدولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 7.312. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للاقتصاد الصيني 0.24 بالمئة في أحدث تداولات مسجلا 0.6381 دولار أميركي كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.5907 دولار أميركي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، هبوطا طفيفا إلى 106.19 بعد أن ارتفع 0.53 بالمئة أمس الثلاثاء لكنه ظل دون أعلى مستوى في 11 شهرا الذي لامسه الأسبوع الماضي وبلغ 107.34.

واستقر اليورو عند 1.0571 دولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2194 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا لم يتراجع في سبتمبر كما كان متوقعا.

وظل الشيكل الإسرائيلي حول أدنى مستوى منذ 2015 في حدود أربعة مقابل الدولار.

وسجل الين في أحدث تداولات ارتفاعا طفيفا عند 149.69 للدولار. وأعلن بنك اليابان الأربعاء، على غير المتوقع شراء سندات بقيمة ملياري دولار لإبقاء الضغط النزولي على العوائد.