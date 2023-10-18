وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش.

وأدى الهجوم على مستشفى في غزة مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين إلى زيادة المخاطر المحيطة بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل الأربعاء.

وهوى سهم إيه.إس.إم.إل 3.7 بالمئة مع تحذير الشركة من استقرار المبيعات في عام 2024، بعد الإعلان عن أرباح تتماشى مع توقعات المحللين في الربع الثالث.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل إيرميس وريتشمونت بما يتراوح بين 0.2 بالمئة و0.8 بالمئة مدعومة ببيانات نمو أفضل من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة أديداس 4.7 بالمئة بعد أن رفعت شركة الملابس الرياضية توقعاتها للإيرادات وخفضت توقعات الخسائر لعام 2023.

وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بقي عند 6.7 بالمئة في سبتمبر أيلول مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.