وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.01 بالمئة فقط عند 32042.25 بعد جلسة متقلبة تراجع خلالها بما يصل إلى 0.54 بالمئة قبل أن يرتفع 0.19 بالمئة قبل الإغلاق مباشرة.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فاختتم التداولات على ارتفاع 0.14 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، انخفض 115 وارتفع 107 فيما لم تشهد أسهم ثلاث شركات تغيرا يذكر.

وعززت مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي لفترة أطول، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالفعل بالقلق إزاء الصراع المتصاعد في غزة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن "الأسواق في وضع حذر" وسط احتمالات تزايد التوترات الجيوسياسية في غزة وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، قال رودا، إن البيانات الصينية المهمة مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الذي فاق التوقعات "تظهر المزيد من المؤشرات الإيجابية على تعافي الاقتصاد الصيني".