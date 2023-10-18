وأعلنت قطر للطاقة، الأربعاء، أنه جرى التوقيع على اتفاقيتين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركتين تابعتين لقطر للطاقة وشل، في اتفاق يشبه آخر تم التوصل إليه مع توتال إنرجيز الأسبوع الماضي.

وسيتم تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري من مشروع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال إلى محطة استقبال جيت للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتبارا من 2026.

وقالت قطر للطاقة في بيان "سيتم توريد كميات من الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وشل اللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي" في قطر.

وتمتلك شركة شل حصة 6.25 بالمئة في مشروع حقل الشمال الشرقي وحصة 9.375 بالمئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

يأتي هذا في أعقاب اتفاق مماثل أبرمته قطر للطاقة وتوتال إنرجيز الأسبوع الماضي، وكان في حينه أكبر اتفاق لإمدادات الغاز القطرية إلى أوروبا وأطولها مدى.

وتتفوق آسيا، التي تقبل على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي تتألف من مرحلتين والتي سترفع قدرتها على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد احتدمت المنافسة على تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الحرب في أوكرانيا إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص لكميات هائلة لتحل محل الغاز الروسي الذي كان يصل إليها عن طريق الأنابيب وكان يشكل ما يقرب من 40 بالمئة من واردات القارة.

وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس شركة قطر للطاقة في البيان "تؤكد هاتان الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة ودعم أمن الطاقة فيها من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية".