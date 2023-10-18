وأضاف الرئيس الصيني أن بنك التنمية الصيني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني سيؤسس كل منهما نافذة تمويل بقيمة 350 مليار يوان (48.75 مليار دولار)، مع ضخ 80 مليار يوان (حوالي 11 مليار دولار) إضافية إلى صندوق طريق الحرير.

وذكر شي أن الصين ستنفذ 1000 مشروع صغير الحجم لدعم سبل العيش، وتعزز التعاون في التعليم المهني عبر "ورش عمل لوبان" ومبادرات أخرى، مضيفا أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان سلامة المشروعات المقامة في إطار مبادرة الحزام والطريق والعاملين عليها.

وقال الرئيس الصيني، خلال كلمته الافتتاحية، إن مبادرة الحزام والطريق تمثل السعي المشترك للبشرية نحو التطور للجميع، مشيرا إلى أن المبادرة قد شقت طريقا جديدا للتبادلات بين الدول، وأسست إطار عمل جديدا للتعاون الدولي، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية

واعتبر أن شبكة الاتصال العالمية التي تم بناؤها في إطار مبادرة الحزام والطريق ضخت حيوية جديدة في طريق الحرير الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين في العصر الجديد.

وأكد أن بلاده ستعزز الانفتاح عالي المستوى في تجارة الخدمات والاستثمار العابرين للحدود، وأنها بصدد إنشاء مناطق تجريبية للتعاون في التجارة الإلكترونية عبر طريق الحرير. كما ستطرح مبادرة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل تنمية سليمة ومنظمة وآمنة للذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء إن الصين ستدعم بناء اقتصاد عالمي مفتوح، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم تجارة البلاد في السلع والخدمات 32 تريليون دولار و5 تريليونات دولار على التوالي خلال الفترة 2024-2028.

يذكر أن الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، تعقد خلال يومي 17 و 18 أكتوبر ، تحت شعار "التعاون عالي الجودة للحزام والطريق: معًا من أجل التنمية المشتركة والازدهار "، بحضور ممثلين عن أكثر من 110 دولة ومنظمة دولية، وتتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وتهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا، لتوثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية.