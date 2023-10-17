وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 0.8 بالمئة عوضا عن 0.6 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3 بالمئة. ومبيعات التجزئة يغلب عليها السلع ولا يتم تعديلها وفقا للتضخم.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6 بالمئة في سبتمبر. وتم تعديل بيانات أغسطس لتظهر أن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية ارتفعت 0.2 بالمئة وليس 0.1 بالمئة كما ورد سابقا.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث بفضل الارتفاع في يوليو. ولا يزال الإنفاق على الخدمات قويا أيضا، وهو ما من شأنه أن يرفع الاستهلاك الإجمالي.

وتشير تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حاليا إلى معدل سنوي يصل إلى 5.1 بالمئة.

ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1 بالمئة في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، ويستمر في المضي قدما على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.