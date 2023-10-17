وأضاف الغيص في كلمة أمام مؤتمر للطاقة في كيب تاون أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في أفريقيا بنحو 80 بالمئة من الآن وحتى عام 2045، وأن القارة بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون.

وقال في تصريحات عبر الإنترنت "في عالم يستهلك فيه مطار هيثرو طاقة أكثر من تلك التي تستهلكها سيراليون، أو لا يحصل فيه ثلثا المدارس الابتدائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الكهرباء، ينبغي عدم استخدام المقياس البيئي نفسه لعقد مقارنة بين مناطق تختلف مراحل التطور بها اختلافا كبيرا".

وتملك أفريقيا نحو 13 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم وسبعة بالمئة من احتياطيات النفط العالمي، ولكن يوجد بها أدنى معدل لاستهلاك الفرد من الطاقة في العالم.

وقال الغيص "من شأن الاستفادة من الموارد الطبيعية في أفريقيا مثل النفط والغاز أن تساعد في توفير القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتخفيف فقر الطاقة"، وهو موقف كثيرا ما يكرره منتجو الوقود الأحفوري لزيادة إنتاج النفط في القارة.

وعلى الرغم من إمكانياتها الهائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، يعيش نحو 600 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء بدون كهرباء ونحو مليار شخص دون طاقة نظيفة للطهي.