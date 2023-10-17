وأضاف في منتدى معلومات الطاقة في لندن، الثلاثاء: "الغاز الطبيعي المسال مهم... نتطلع إلى استثمارات إضافية قيد الإعداد حاليا لنكون أحد الأطراف الرائدة في الغاز الطبيعي المسال في السوق".

وفي سبتمبر قالت أرامكو إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة ميد أوشن إنرجي للغاز الطبيعي المسال مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة حجم الحصة.

وسبق أن درست أرامكو شراء حصة في مصفاة بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ولشركة النفط العملاقة أيضا معاملات تجارية في الغاز الطبيعي المسال.