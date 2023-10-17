وقال كوك في رسالة نشرها الاثنين عبر موقع "ويبو"، إنه زار متجر "آبل" في مدينة تشنغدو والتقى عدداً من مستخدمي لعبة "هونر اوف كينغز" المتوفرة عبر الهواتف الذكية والتي تحظى بشعبية كبيرة في الصين.

وتُعد هذه اللعبة التي ابتكرتها شركة "تينسنت" الصينية، إحدى الألعاب الأكثر استخداماً في العالم.

وتُعد الصين مركز الإنتاج الرئيسي لهواتف "آبل" الذكية وأجهزة الكمبيوتر وتلك اللوحية والملحقات الإلكترونية.

وفي مارس، زار الرئيس التنفيذي لـ"آبل" بكين وأعلن أنّ علاقة "تكافلية" تجمع شركته بالصين.

إلا أنّ مبيعات منتجات "آبل" تضررت عام 2022 بسبب القيود التي فُرضت على الإنتاج في المصانع في إطار سياسة "صفر كوفيد" التي اعتمدتها الصين.

وتهدد الضوابط الأميركية على الصادرات من المكونات ذات التقنية العالية، سلسلة التوريد الخاصة بـ"آبل".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن محللين هذا الأسبوع، أن مبيعات هاتف "آيفون 15" الجديد في الصين انخفضت مقارنة بمبيعات الطرز السابقة. ويُعزى هذا الانخفاض تحديداً إلى وجود عدد كبير من الهواتف المنافسة في السوق المحلية على غرار "هواوي".