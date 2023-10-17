وقال البنك في بيان لبورصة الكويت، الثلاثاء، إن أرباحه الصافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 431.1 مليون دينار من 374.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 15.2 بالمئة.

وعزا البيان زيادة صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر إلى "ارتفاع صافي إيرادات التشغيل فيما قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة ومصروفات التشغيل".

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن بنك الكويت الوطني أنه حقق ربحا صافيا قدره 141.144 مليون دينار (460.65 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023، مقارنة مع 121.714 مليون دينار قبل عام، بارتفاع نسبته 16.4 بالمئة.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية آنذاك إن ربحه الصافي في النصف الأول من العام الجاري بلغ 275.347 مليون دينار مقارنة بمبلغ 237.826 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2022.

وعزا البنك ارتفاع أرباح النصف الأول إلى ارتفاع صافي ايرادات التشغيل التي قابلها جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل ومخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة.