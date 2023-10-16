المشروع التابع لشركة "باريك غولد" الكندية، والذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، يقع في منطقة "ريكو ديك" في بلوشستان المتاخمة لأفغانستان وإيران، والتي تعد من أكبر المناطق التي تضم رواسب معدني النحاس والذهب غير المستغلة في العالم، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

المنجم الضخم قادر على إنتاج 200 ألف طن من النحاس و250 ألف أوقية من الذهب سنويا، لأكثر من نصف قرن، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن المشروع عبارة عن شراكة بين "باريك" وحكومة باكستان.

وفي مقابلة مع ساويرس في إسلام أباد، قال رجل الأعمال المصري، إنه مهتم بالاستثمار في المشروع، مشيرا إلى أن لديه ميزة مقارنة بالمستثمرين الآخرين وهي أنه يعرف باكستان جيدا ولديه أعمال فيها منذ 25 عاما

ويعد نجيب ساويرس، مستثمرا رئيسيا في شركات مناجم الذهب، بما في ذلك "إنديفور ماينينغ"، عبر شركته "لا مانشا ريسورسيز".

يذكر أن ساويرس سبق له أن أنشأ في وقت سابق واحدة من أولى شركات الهاتف المحمول في باكستان، وهي "Mobilink"، المملوكة حاليا لشركة "فيون" وهي أكبر شركة محمول في باكستان من حيث عدد المشتركين.