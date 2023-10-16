وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق، إذ قادت أسهم شركات التعدين والبيع بالتجزئة المكاسب.

وواصلت القوات الإسرائيلية قصف غزة، الاثنين، بعد فشل الجهود الدبلوماسية في ترتيب وقف لإطلاق النار للسماح للمواطنين الأجانب بالمغادرة وإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبلغ مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وصعد مؤشر التعدين 1.8 بالمئة مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية بفضل الآمال في زيادة الطلب من الصين.

كما عززت مكاسب المؤشر زيادة سهم شركة (إس.إس.إيه.بي) 2.4 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تصنيف سهم شركة الصلب السويدية.

وزادت أسهم الشركات المالية واحدا بالمئة مع ارتفاع سهم (يو.بي.إس) 1.9 بالمئة بعد أن رفع بنك (آر.بي.سي) الكندي تصنيف سهم البنك السويسري.

وأدى القلق من قوة سوق العمل في منطقة اليورو والمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط إلى جعل المستثمرين في حالة توتر في الآونة الأخيرة رغم أن تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن التيسير النقدي هدأت بعض المخاوف.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.6 بالمئة.