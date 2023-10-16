وقالت الشركة في بيان، إن هذه الأموال ترتبط "بالإرهاب والحرب" في إسرائيل وأوكرانيا.

ولم تقدم تيذر تفاصيل عن أصحاب الحسابات ومتى جُمدت، ولا طبيعة الأنشطة المرتبطة بها، كما لم تبين أيها مرتبط بأوكرانيا وأيها بإسرائيل.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، بهدف "مكافحة الإرهاب والحروب الممولة بالعملات المشفرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي، أنها جمدت حسابات بالعملة المشفرة، استخدمت في جمع تبرعات لحركة (حماس)، على وسائل التواصل الاجتماعي.