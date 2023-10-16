وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر نجحت في الحصول على تسعير منخفض لسندات الباندا بعائد 3.5 بالمئة "مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية".

وسندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.

وذكر بيان وزارة المالية، أن حصيلة بيع السندات ستخصص لتمويل مشروعات، مشيرا إلى أن هذه السندات مدعومة بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية وهي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية.

وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP27».