وتراجعت الأسهم بنسبة 10.5 بالمئة إلى 17.88 دولار في فترة التداول التي تسبق جلسة السوق العادية. وإذا استمرت الخسائر قد تصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.

ونقلت رويترز عن شخص مطلع على الأمر أمس الأحد قوله إن راتكليف سيدفع أكثر من 1.5 مليار دولار مقابل الحصة في مانشستر يونايتد إذا قبلت عائلة جليزر التي تسيطر على النادي عرضه.

وأضاف المصدر أن عرض راتكليف سينتج عنه تقييم مانشستر يونايتد بما يقرب من 6.5 مليار دولار، مع استثناء صافي ديونه التي تزيد عن 600 مليون دولار، وهو ما يفوق العرض المنافس الذي قدمه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لشراء 100 في المئة من أسهم النادي.

وقالت سوزانا ستريتر رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون، في تقرير وكالة رويترز: "من الواضح أن المستثمرين خاب أملهم إزاء التوقعات بعدم إتمام صفقة قطر لشراء مانشستر يونايتد".

وأضافت "يجري حاليا إعادة النظر في التوقعات المتعلقة بتدفق تمويل جديد إلى خزائن مانشستر يونايتد لبناء ملعب جديد والتعاقد مع لاعبين جدد".

وكان عدد كبير من المشجعين يطالبون بتغيير ملكية مانشستر يونايتد لأن نتائج النادي تراجعت بشكل كبير خلال سيطرة عائلة جليزر على النادي الذي فاز فقط بآخر لقب من ألقابه العشرين في الدوري الممتاز في هذه الفترة.

وأبلغ جاسم عائلة جليزر قبل أيام قليلة أنه لن يرفع عرضه الذي يزيد عن ستة مليارات دولار لشراء مانشستر يونايتد، الذي بلغت قيمته السوقية 3.26 مليار دولار مع إغلاق يوم الجمعة.