وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسهم شركة الطاقة العملاقة بنسبة 1.51 بالمئة، ليبلغ سعر السهم 2,762.5 بنسًا للسهم الواحد، ولتصبح القيمة السوقية للشركة 185.35 مليار جنيه إسترليني.

ارتفع سعر سهم شل بأكثر من 10 بالمئة منذ الرابع من أكتوبر، عندما تعهدت أوبك + بالحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية دون تغيير.

كما ارتفع سهم الشركة بأكثر من 7 بالمئة، منذ أن اشتعلت شرارة التصعيد بغزة في 7 أكتوبر، الأمر الذي أثار مخاوف حول إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع بأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي في أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير، إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل.