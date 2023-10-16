وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن النيابة العامة العليا "اتخذت قرارا باعتقال ليو ليانج للاشتباه في تلقيه رشى ومنح قروض بشكل غير قانوني".

وأضافت الوكالة أن ملفه "أحيل إلى النيابة العامة للنظر فيه وملاحقته (...) وهو قيد النظر حاليا".

وأفاد بنك الصين المملوك للدولة في فبراير الماضي أن ليو ليانج البالغ 62 عاما، ترك منصبه كرئيس للبنك وتم عزله من منصبه كمسؤول في الحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت وكالة مكافحة الفساد الصينية في مارس الماضي، إن ليو يخضع للتحقيق بسبب "انتهاكات خطيرة مزعومة للانضباط والقانون".

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2012، قاد الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة صارمة ضد الفساد بين المسؤولين.