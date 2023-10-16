ولا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفا، بسبب المخاوف من أن يمتد التصعيد في غزة إلى المنطقة الأوسع ويحتدم بعد أن حذرت إيران إسرائيل من التصعيد.

تحركات الأسواق

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.34 بالمئة بحلول الساعة 8:15 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع مؤشر DAX الألماني 0.26 بالمئة، وتراجع مؤشر CAC40 الفرنسي 0.35 بالمئة، ومؤشر FTSE100 البريطاني 0.08 بالمئة.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 بالمئة، مع زيادة أسعار المعادن الأساسية بدعم من الآمال في طلب أقوى من الصين، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفزت أسهم شركة شركة صناعة الصلب السويدية SSA بنسبة 4 بالمئة في بداية التعاملات، قبل ان تقلص الارتفاع إلى 1.64 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية الأخرى، هوت أسهم "بيونتك" المدرجة في بورصة فرانكفورت بما يقرب من خمسة بالمئة، بعد أن خفضت شريكتها فايزر، الجمعة، التوقعات لإيرادات العام بالكامل بسبب انخفاض مبيعات لقاح وعلاج كوفيد-19.