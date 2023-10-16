ووقعت نفط الهلال في فبراير، ثلاثة عقود مدتها 20 عاما، لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.

ونقل بيان وزارة النفط العراقية عن الوزير حيان عبد الغني، قوله إن من المتوقع أن تبدأ عقود شركة الهلال خلال 18 شهرا، في إنتاج "400 مليون قدم مكعب قياسي (من الغاز الطبيعي يوميا) من حقول خشم الأحمر وكابلات وخضر الماي".

وقال عبد الغني، خلال حفل توقيع العقود بمقر الوزارة في بغداد، "تفعيل هذه العقود سيمنع حرق الغاز وسوف يتم استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية".

وتعتمد الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكتها الكهربائية، لكن الولايات المتحدة تحث العراق على تقليل اعتماده على الغاز الإيراني.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.