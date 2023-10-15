وعلى هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في مدينة مراكش المغربية، استبعد مارشينكو، أن تدير الولايات المتحدة ظهرها لأوكرانيا بسبب التوترات الأخيرة في إسرائيل.

"أعتقد حقًا أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها في دعمنا وستحاول تحديد الآلية المناسبة لتقديم دعم أفضل لأوكرانيا من خلال مناقشاتها الداخلية وأعتقد أنهم سوف يجدون حلًا لمسألة دعم أوكرانيا مع قضية إسرائيل أو من دون قضية إسرائيل" بحسب تعبير وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو.

وأوضح مارشينكو قائلا: "نؤمن بالدور القيادي لدول مجموعة السبع تجاه دعم أوكرانيا، بالطبع يمكننا الآن الحصول على الأموال حتى نهاية هذا العام".

وفي حال عدم توفر الأموال الأميركية، قال إن إوكرانيا لديها بالفعل خطة B وأيضا هناك خطة C لحل هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى.

وشدد وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، على أن أن الحل الرئيسي بالنسبة لبلاده هو معرفة كيفية الوصول لدعم الكونغرس والحصول على الموافقة منه لدعم أوكرانيا.

وعن أزمة السيولة المؤقتة التي قد تعاني منها أوكرانيا وكيفية حلها، أكد الوزير الأوكراني إن بلاده تحاول إعادة الموازنة للميزانية الحالية بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد التي التزمنا بها للعام المقبل.

كما نوه إلى أن الوضع في أوكرانيا ليس أسوأ مما كان عليه العام الماضي.

اتفاق الحبوب

وحول أزمة تصدير الحبوب بعد انتهاء اتفاق البحر الأسود، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن الكثير من دول العالم وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط تعتمد على سلعنا الزراعية التي يجب تسليمها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.

"الناس من الممكن أن تعاني من الجوع إذا لم تحل هذه المشكلة لا أعرف لماذا تستخدم روسيا ذرائع حول كل جولة نقاشات، بالطبع نحن نحاول حل أزمة حصار الموانئ على البحر بأنفسنا، نحاول استخدام طرق بديلة وإمدادات متنوعة لسلعنا"، بحسب تصريحات الوزير الأوكراني، الذي قال أيضا، إن بلاده تعمل على استخدام الموانئ النهرية في غرب أوكرانيا بالقرب من رومانيا لتصدير الحبوب.

وحول الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية من دول الجوار وعلى رأسهم بولندا، أكد أن الحظر سيكون مؤقا وأن المناقشات قائمة مع دول الجوار والشركاء لحل المشكلة.

واستطرد قائلا: "لدينا بعض الاحتمالات بأن يتم حل هذا النزاع في أقرب وقت وخاصة مع جيراننا (..) نحن أكثر من مجرد حلفاء ولهذا السبب ليس هناك احتمال أن يطول الأمر لذلك أعتقد حقًا أنه يمكننا حل هذه القضايا".

هل تخلت بولندا عن أوكرانيا؟

شدد وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، لـ سكاي نيوز عربية على قوة علاقة بلاده مع بولندا، موضحا "لدينا علاقة جيدة جدًا وتعاونية معهم وستظل كذلك لفترة طويلة وأعتقد أن هذه الأزمة مؤقتة ويمكن حلها في الوقت المناسب عن طريق المناقشات مع المفوضية الأوروبية".

وحول سياسة التعريفات الجمركية، قال "إنها من مسؤولية المفوضية الأوروبية وسنناقش هذه المسألة مع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي"، متوقعا أن يتم حل هذه المسألة في المستقبل القريب.

تهم الفساد في أوكرانيا

وبالحديث عن الفساد في أوكرانيا وما قد يشكله من خطر جسيم قد يحول دون تقديم المزيد من المساعدات وأيضا قد يمنع من قبول الانضمام للاتحاد الأورووبي، أكد وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، لـ سكاي نيوز عربية أن الرئيس في أوكرانيا والحكومة بأكملها عازمان حقا على مكافحة الفساد

"لقد أظهرنا من خلال الإجراءات الأخيرة أنه لا يوجد تسامح مع الفساد على الإطلاق ويمكننا التحرك في هذا الاتجاه للقضاء على الفساد بشكل كامل في أوكرانيا .. نحن حريصون على تنفيذ جميع الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد والوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي" وفقا لتصريحات مارشينكو.

وأضاف أن بلاده وقعت على جميع الوثائق المطلوبة مع الاتحاد الأوروبي في خطوة لنثبت لهم أننا منفتحون وشفافون وسنتمكن من القضاء على الفساد بشكل كامل في بلدنا.