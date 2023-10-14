وسيمثل هذا الإدراج القادم طرحًا أوليًا مهمًا لأسواق الإمارات، حيث تعد مجموعة "فينيكس" أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين في الشرق الأوسط يتم إدراجه في سوق الأوراق المالية.

وقال المؤسسان لمجموعة فينيكس، بيجان علي زادهفرد، الرئيس التنفيذي للمجموعة ومناف علي، العضو المنتدب للمجموعة " انطلقت رحلتنا من قلب أبوظبي واليوم ونحن نقف على أعتاب هذا الإنجاز الهام، مع الاعلان عن نيتنا لطرح أسهمنا للاكتتاب العام".

وأضافا " إن الإعلان عن الاكتتاب العام المخطط له هو لحظة محورية بالنسبة لمجموعة فينيكس، وهي خطوة مهمة تتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وكان هدفنا دائمًا هو دعم الابتكار والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي في المشهد التكنولوجي العالمي".

وتتخصص مجموعة فينيكس في مجموعة من الخدمات، بدءًا من الحوسبة عالية الأداء والعملات المشفرة والتعدين السحابي واستضافة مراكز البيانات وتداول العملات المشفرة ومنتجات ومعدات تعدين العملات المشفرة.