جاء ذلك في كلمة خلال فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع الذي انطلق بمدينة إسطنبول.

وأوضح بولات أن حجم التجارة التركية الإفريقية كانت عند مستوى 5.4 مليارات دولار في 2003، ووصلت نهاية العام الماضي إلى 40.7 مليار دولار.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى تنفيذ استراتيجية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع بلدان القارة منذ عام 2003.

وأشار إلى أن الاستثمارات التركية في إفريقيا بلغت 10 مليارات دولار، وأن المستثمرين الأتراك يوفرون فرص عمل لمئات آلاف الأشخاص هناك، فضلا عن المساهمة في تنمية دول القارة.