وذكرت الوزارة، أن المستوردين سيُعفَون من استخراج شهادة امتثال للشروط القياسية التي يُلزَمون بها بصورة روتينية، والتي تسمح عادة بالإفراج عن الشحنات من الرقابة الجمركية.

وأضافت أن الإعفاء من الاعتماد الرسمي، لا يعفي المستورد من الامتثال للاشتراطات القياسية، لكنه يعفي فحسب من إلزامه باستخراج الموافقة الاعتيادية عند الاستيراد.

وتتضمن قائمة السلع المستوردة المشمولة في الإعفاء تلك التي يمثل الإفراج عنها أولوية قصوى.

وتتضمن الملابس ومعدات الحماية المدنية ومياه الشرب لحالات الطوارئ وحاويات التخزين والبطاريات القابلة للشحن والبطاريات الاحتياطية ومنتجات البصريات وغيرها.

وقالت الوزارة إنها قد تضيف مزيدا من السلع إذا اقتضت الحاجة.