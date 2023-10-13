في العاصمة السعودية الرياض، محا مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، وهو أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية، معظم مكاسبه التي سجلها في العام الحالي لتصل إلى حوالي واحد بالمئة منذ بداية 2023.

وتكبد المؤشر الرئيسي خسائر أسبوعية بأكثر من 1.6 بالمئة ما يعادل نحو 179 نقطة ليصل إلى مستويات 10586 نقطة وهو أدنى إغلاق في قرابة 6 أشهر.

وتراجعت مؤشرات 18 قطاعا خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع مؤشرات 3 قطاعات.

وتصدر قطاع الأدوية القطاعات المنخفضة بنسبة 8.4 بالمئة، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 7.3 بالمئة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 5 بالمئة، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 2 بالمئة.

وفي الكويت، هبط مؤشر السوق الأول إلى 7239 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق له في أكثر من عامين، كما تكبد خسائر أسبوعية بنسبة 2.2 بالمئة مع تراجع قطاعات العقارات والبنوك. ومند بداية العام الجاري عمق المؤشر الأول خسائره لتصل إلى نحو 11 بالمئة.

وفي الإمارات، سجل مؤشر أبوظبي المالي خسائر أسبوعية بنحو 2.8 بالمئة، وهي أكبر خسارة منذ يناير الماضي، ليصل إلى مستويات 9482.9 نقطة، ومنذ مطلع العام الحالي بلغت خسائر المؤشر نحو 7 بالمئة.

وفي دبي، سجل مؤشر سوق دبي المالي، خسائر أسبوعية بنحو 4.8 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية من مايو 2022، ليصل إلى 3965 نقطة. لكن المؤشر لا يزال مرتفعا بنحو 19 بالمئة منذ بداية العام الحالي ليكون من ضمن أفضل المؤشرات العربية أداء هذا العام بعد البورصة المصرية.

في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.08 بالمئة مع صعود سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 10 بالمئة، وارتفاع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 9.6 بالمئة.

وفي الدوحة، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 0.6 بالمئة بدعم الأداء الإيجابي لقطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات.

وخارج منطقة الخليج، تحركت البورصة المصرية في المنطقة الخضراء متجاهلة موجة الخسائر التي ضربت أغلب الأسواق، إذ تمكن مؤشر EGX30 من الارتفاع بنسبة 0.65 بالمئة إلى مستوى 20002 نقطة بسبب تزايد مشتريات الأجانب بشكل ملحوظ ومنذ بداية العام سجل المؤشر مكاسب بنحو 37 بالمئة. فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.78 بالمئة إلى مستوى 3706 نقطة، وحقق مكاسب منذ بداية 2023 بنحو 32 بالمئة.

وتكبد مؤشر فلسطين خسائر أسبوعية حادة بنحو 7 بالمئة، ومنذ بداية العام سجل المؤشر خسائر بنحو 4.9 بالمئة.