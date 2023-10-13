واضاف "العام الماضي كما تعلمون حققنا محصولا قياسيا وتاريخيا بلغ 158 مليون طن. هذا العام ستكون المحاصيل كبيرة أيضا مع أكثر من 130 مليون طن".

وقال الرئيس الروسي "من المحتمل أن تحتفظ روسيا بمكانتها كأول مصدر للقمح في العالم. وستتجاوز صادراتنا من الحبوب مثل العام الماضي 50 أو 60 مليون طن".

وكان فلاديمير بوتين يتحدث في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان خلال قمة جمعت العديد من زعماء مجموعة الدول المستقلة، التحالف الذي يضم الجمهوريات السوفيتية السابقة.

واضاف بوتين "يحتاج أصدقاؤنا وزملاؤنا في مجموعة الدول المستقلة (إلى الحبوب الروسية) وسيتم تلبية جميع الطلبات".

مطلع سبتمبر، اعلن أن روسيا ستقدم الحبوب مجانا "في الأسابيع المقبلة" إلى ست دول إفريقية دون تسميتها.

كما تؤكد روسيا أن العقوبات الغربية، تعرقل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية.

لهذا السبب علق الكرملين في يوليو اتفاق الحبوب، الذي تم التفاوض عليه برعاية تركيا والأمم المتحدة صيف عام 2022، ويهدف إلى السماح بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.