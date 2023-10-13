وبعدما أوقفت الهيئة البريطانية صفقة الاستحواذ في أبريل، قدمت الشركة المصنعة لوحدة تحكم ألعاب "إكس بوكس" إلى السلطات البريطانية في نهاية أغسطس عرضاً مُعدّلاً للاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" وافقت عليه هيئة المنافسة البريطانية، على ما ذكرت الهيئة في بيان.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 69 مليار دولار.

وتنص خطط "مايكروسوفت" تحديداً على عمليات استحواذ مهمة تشمل بيع حقوق الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بـ"أكتيفيجن بليزارد"، بينها حقوق اللعبتين العالميتين "كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"، إلى شركة "يوبيسوفت" الفرنسية.

وأعلنت هيئة المنافسة البريطانية في أواخر سبتمبر، أنها أعطت موافقة مؤقتة على الاتفاقية، وتحدثت عن "مخاوف محدودة متبقية". وأكدت الجمعة أن الحلول التي تقترحها "مايكروسوفت" ستوفر ما يلزم "لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل صحيح".

وقال رئيس "مايكروسوفت" في بيان علّق فيه على القرار البريطاني: "نحن ممتنون للمراجعة الشاملة (الاتفاقية الجديدة) وقرار هيئة المنافسة البريطانية".

وأضاف "لقد بددنا العقبة القانونية الأخيرة لاستكمال عملية الاستحواذ التي نعتقد أنها ستفيد اللاعبين وقطاع الألعاب في مختلف أنحاء العالم".