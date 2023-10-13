يذكر أن روسيا جزء من منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يطلق عليه أحيانا "أوبك الغاز".

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 19 دولة تمثل أكثر من 72 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية و42 بالمئة من الإنتاج.

وتهدف المنظمة إلى الترويج للغاز كوقود أساسي في تحول الطاقة، من خلال الحفاظ على حق الدول المنتجة في ممارسة سيادتها على مواردها.

لكنها لا تتحكم في مسار الأسعار عبر الإنتاج، كما هو الحال في النفط عبر منظمة أوبك.

وهو ما أكده نوفاك قائلا أن عمل المنظمة، "يتعلق في الغالب بتبادل وجهات النظر"، "لا توجد مناقشات لإنشاء اتحاد (غاز)".

وخفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما كان مصدر دخلها الرئيسي من مبيعات الطاقة، بنحو الثلثين وسط تداعيات سياسية بشأن أوكرانيا.

وتعمل موسكو على زيادة مبيعات النفط والغاز إلى آسيا، وتتطلع إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا.