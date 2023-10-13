وبحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 86.36 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 83.44 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1 بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، بعد أن صعد كلا الخامين بشكل حاد، الاثنين، بسبب احتمال تعطل الصادرات من الشرق الأوسط بعد أن هدد هجوم حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع باتساع نطاق الصراع.

وتراجعت الأسعار خلال الأسبوع لكن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، أول عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطا روسيا يتجاوز سعره السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل وفرضته بهدف سد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي، وقد يؤدي التدقيق الأميركي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات.