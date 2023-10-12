وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم لارتفاع 0.3 بالمئة. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.7 بالمئة مقابل التقديرات البالغة 3.6 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات الطاقة 1.3 بالمئة، لتقود مكاسب القطاعات، بعد أن ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية بلغت ذروتها.

وانخفضت أسهم المرافق والعقارات الحساسة لأسعار الفائدة 0.7 بالمئة ونحو واحد بالمئة على الترتيب.

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر، والذي صدر الخميس، انقساما بين صناع السياسات عندما اختاروا رفع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى غير مسبوق بلغ أربعة بالمئة، لكنه أشار إلى نهاية دورة التشديد.

وقفزت أسهم شركات الإعلام 0.9 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في 22 عاما.