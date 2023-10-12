وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 3.6 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل 0.6 بالمئة في أغسطس

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم على أساس شهري إلى 0.3 بالمئة في سبتمبر الماضي.

تحركات الأسواق

بحلول الساعة 14:26 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 97.03 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 33,707.84 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.89 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 4,379.08 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 54.03 نقطة، أو 0.40 بالمئة، ليصل إلى 13,713.71 نقطة.