وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، فإن المطار الجديد سيتم سيبنى بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، وستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي.

المخطط الجديد يتضمن أيضا إنشاء جسور إركاب، ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028.

يستهدف المخطط الجديد للمطار تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حالياً، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

ويهدف مطار أبها الجديد، للمساهمة في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات التي تتبناها المملكة والمتسقة مع رؤية 2030، كاستراتيجية عسير "قمم وشيم"، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.