وأضاف في تصريحات لرويترز، "تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية" من أهم أولويات المجموعة، مشيرا إلى أن مدى تأثير الأحداث الأمنية على تدفقات العرض والطلب تعتمد على المدة الزمنية لتلك الأحداث.

وتابع قائلا إن أوبك+ حريصة على تحقيق توافق بخصوص القرارات، مشيرا إلى التزام العراق بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها المجموعة.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال الخميس، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات "استباقية" في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها، مضيفا أن منتجي النفط لا يستهدفون الأسعار.

وأضاف في مقابلة مع محطة 24 التلفزيونية الروسية، أنه من الصعب التنبؤ بالسوق ولا يمكن تركها دون مراقبة.

وقال: "لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام".