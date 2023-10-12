وتثبت المنظمة في تقريرها الشهري، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.4 مليون برميل يوميا، وفي 2024 عند 2.2 مليون برميل يوميا

كما رفعت أوبك، توقعات نمو المعروض من خارجها خلال 2023 بنحو 100 ألف برميل يوميا، إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

لكنها خفضت توقعات الطلب على نفط أعضائها خلال العام الجاري بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وقالت المنظمة في التقرير إن إنتاج أعضائها من النفط، ارتفع خلال أغسطس 113 ألف برميل إلى 27.45 مليون برميل يوميا.

وفي مطلع الأسبوع، رفعت المنظمة في تقرير لتوقعاتها السنوية، الطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب، حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.

وتوقعت المنظمة وصول الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يوميا بحلول 2028، واستمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045 ليصل إلى 116 مليون برميل يوميا.

وترى المنظمة أن نمو الطلب على النفط سيكون مدفوعا من قطاع النقل والبتروكيماويات وقطاع الطيران.

كما أكدت أوبك في التقرير أن حصة نفطها من المعروض العالمي سترتفع من 34 بالمئة في 2022 إلى 40 بالمئة في 2045.