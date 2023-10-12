ونما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس، مقارنة بانخفاض قدره 0.6 في المائة في يوليو، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وقام مكتب الإحصاءات الوطنية بتنقيح قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو بالخفض من انكماش بنسبة 0.5 في المائة.

وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما قليلاً في أغسطس، بقيادة النمو القوي في قطاع الخدمات والذي تم تعويضه جزئياً بانخفاضات في التصنيع والبناء".

وأضاف، "في قطاع الخدمات، عاد التعليم إلى مستوياته الطبيعية، في حين أمضى مبرمجو الكمبيوتر والمهندسون أشهرًا قوية. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية ككل، نما الاقتصاد بشكل متواضع، بقيادة تصنيع السيارات والمبيعات، والبناء".

وفيما يتعلق بالصورة الأوسع للاقتصاد البريطاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.

وحقق قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.4 في المائة في أغسطس.

ومع ذلك، انخفض إنتاج الخدمات التي تواجه المستهلك بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 0.2 في المائة في يوليو، في حين انكمش قطاع البناء بنسبة 0.5 في المائة في أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 0.4 في المائة في الشهر السابق.