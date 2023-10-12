وأضافت الشركة أنه بموافقة رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، ستشرع كل من سامروك كازينا وبريسايت في مشروع مشترك يهدف إلى تسريع التحول الرقمي، من خلال نشر حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من بريسايت، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل خسائر الإنتاج و تطوير رأس المال البشري، عبر شركات محفظة سامروك كازينا والقطاعات الرئيسية الأخرى في كازاخستان، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والنقل والحوكمة والخدمات العامة.

وتخطط الشراكة بين بريسايت والصندوق لأن يصبح هذا المشروع، مصدرا للحلول التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر منطقة رئيسية متنامية في أوراسيا.

ولفتت بريسايت في البيان، إلى أنه تم تصنيف صندوق سامروك كازينا الكازاخستاني ضمن أفضل 20 صندوقاً للثروة السيادية في العالم، ويمتلك أصولاً تتجاوز 70 مليار دولار.