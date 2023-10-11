وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وتباين أداء معظم الأسواق الإقليمية، وسجل المؤشر الفرنسي أكبر هبوط بنسبة 0.4 بالمئة.

وهوى سهم شركة إل.في.إم.إتش بنسبة 6.5 بالمئة ليلامس أدنى مستوى في عشرة أشهر، بعد أن أعلنت شركة السلع الفاخرة ارتفاعا نسبته تسعة بالمئة في عائدات الربع الثالث بما يشير إلى تباطؤ النمو مع تراجع موجة إنفاق قوية أعقبت جائحة كوفيد-19.

وتراجعت أسهم شركات فرنسية كبرى أخرى للسلع الفاخرة مثل هيرميس وكيرينج التي خسر سهم كل منها نحو 1.5 بالمئة، بينما انخفض مقياس لأسهم أكبر عشر شركات سلع فاخرة أوروبية 2.7 بالمئة ليسجل أدنى مستوى له في أسبوع.

كما أن المستثمرين حذرون أيضا إزاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط والذي يزيد احتمالات ارتفاع أسعار النفط مجددا.

وشكلت إسرائيل حكومة وحدة طارئة الأربعاء، بينما تشن هجوما عنيفا على غزة لإنهاء وجود مسلحي حركة "حماس" ونشرت قوات شمالي القطاع المكتظ بالفلسطينيين.

لكن سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية للأدوية قفز 4.9 بالمئة ليسهم في مواصلة مكاسب الأسواق، بعد أن أعلنت الشركة تطويرا إيجابيا لعقار أوزمبيك لعلاج الفشل الكلوي لدى مرضى السكري قبل الموعد المخطط له لأنه اتضح من تحليل مؤقت أن العقار سينجح.