وتبلغ قيمة الصفقة بما في ذلك الديون حوالي 64.5 مليار دولار.

وسيحصل مساهمو بايونير على 23234 سهما في إكسون موبيل مقابل كل سهم يملكونه في بايونير.

استحوذت إكسون على شركة إكس تو أو إنيرجي عام 2009 مقابل 36 مليار دولار تقريبا. وفي أواخر التسعينيات، بلغت قيمة الاندماج بين إكسون وموبيل أكثر من 80 مليار دولار.

الصفقة مع بايونير ناتشورال تمنح إكسون موبيل المزيد من الوصول إلى حوض بيرميان، الذي يمر عبر أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو.

وحققت شركة إكسون أرباحا سنوية قياسية عام 2022، بقيمة 55.7 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 45.22 مليار دولار عام 2008.

واستخدمت الشركة بعضا من هذه الأموال في عمليات الاستحواذ. ففي يوليو، أعلنت الشركة شراء شركة دنبيري مشغل خطوط الأنابيب في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 4.9 مليارات دولار.

قامت شركة بايونير للموارد الطبيعية باتخاذ خطوات مماثلة. ففي عام 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم شراء شركة بارسلي إنيرجي في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 4.5 مليارات دولار تقريبا. ثم اشترت شركة دابل بوينت إنيرجي في صفقة نقدية وأسهم تبلغ قيمتها حوالي 6.4 مليارات دولار عام 2021.

وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة، والتي من المتوقع أن يتم استكمالها في النصف الأول من العام المقبل. ولا تزال بحاجة إلى موافقة مساهمي بايونير.