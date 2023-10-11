وأضاف البيان أن عدد السياح الوافدين على المغرب في شهر سبتمبر 2023 سجل ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية رغم مخلفات الزلزال، مشيراً إلى أن وجهة المغرب السياحية خلقت المفاجأة خلال هذا الشهر حيث تجاوز عدد السياح الوافدين الأرقام المسجلة في الفترة نفسها من 2019 أيضا.

في سياق متصل، كشفت وزارة السياحة المغربية عن استقبال المملكة حوالي 11.1 مليون سائح في التسعة شهور الأولى من العام الحالي، ليتجاوزا بذلك إجمالي عدد السياح الوافدين خلال سنة 2022 بأكملها.

ونقل بيان وزارة السياحة المغربية، عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة قولها إن "الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش هي أفضل مناسبة للإعلان عن الإنجاز القياسي للسياحة المغربية خلال شهر سبتمبر 2023. إنجاز مهم لأنه يسلط الضوء على جاذبية وجهة المغرب السياحية، وصمود القطاع ونجاعة التدابير المتخذة لمواجهة مخلفات الزلزال…".

وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه "على الرغم من هذا الزلزال المأساوي، فإن انتعاش السياحة المغربية قد تواصل، ونحن عازمون على بلوغ هدف استقبال 14 مليون سائح بنهاية 2023".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات المغرب، في الثامن من سبتمبر الماضي، ليطال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة.