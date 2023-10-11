وقالت الشركة، التي تنفذ نحو 90 بالمئة من عملياتها خارج إسرائيل، هذا الأسبوع إنها عرضت ناقلاتها لتلبية الاحتياجات الوطنية للبلاد.

وأضافت شركة الشحن "قد يحدث انقطاع في الخدمة، بعد إخطار قصير المدة، نتيجة لقواعد السلامة التي تمليها السلطات الإسرائيلية".

وكانت عدة شركات طيران دولية، قد علقت منذ الأحد، رحلاتها إلى تل أبيب في ضوء التصعيد في غزة.

وأعلنت العديد من شركات الطيران أنها تنتظر تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة.

وأضافت شركات الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" أنها علقت رحلاتها المباشرة مثلما فعلت الخطوط الجوية الفرنسية، التي علقت الرحلات حتى إشعار آخر.

وقالت "يونايتد إيرلاينز" في بيان إنها قامت بتسيير رحلتين مجدولتين إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في وقت متأخر من أمس السبت وصباح اليوم الأحد، لكنها أوضحت أن هذه الخدمة ستظل معلقة "حتى تسمح الظروف باستئنافها".

وقال مندوبون عن دلتا إنهم يراقبون الوضع لإجراء تعديلات على الجدول الزمني حسب الضرورة لكن الرحلات الجوية "تم إلغاؤها هذا الأسبوع".