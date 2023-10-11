كما يركز المستثمرون على تبعات التصعيد في غزة، مع ظهور ملامح للتحول لسوق الملاذ الآمن في الأيام القليلة الماضية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة كبرى، قليلا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 105.82 بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 105.6.

وأغلق المؤشر على تراجع على مدى خمس جلسات سابقة.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلا 1.23035 دولار، لكنه جرى تداوله مستقرا عند 1.22910 دولار في أحدث تعاملات.

وسجل اليورو 1.06005 دولار بما لا يبتعد كتيرا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، سجله في وقت سابق من الجلسة وهو 1.06280 دولار.